Vigili urbani, tutti i nodi: "Carenza di personale e nessun investimento"

Stasera una delegazione dei agenti della polizia municipale insieme al segretario generale della Cis Funzione Pubblica di Pisa, parteciperanno al consiglio comunale per assistere al dibattito sulla interpellanza relativa allo stato di agitazione dei vigili presentata dal gruppo misto. I nodi sono molti. Fra questi: "E’ stato tolto l’istituto delle 35 ore con decisione unilaterale senza attivare l’istituto della contrattazione integrativa", e c’è ancora una "grave insufficienza nell’organico degli addetti alla polizia municipoale ormai da anni e nonostante numerose richieste di incremento". Tutto questo in un documento Cisl Fp Pisa, guidata dal segrteario generale Cinzia Ferrante. Il documento del sindacato sottolinea poi le altre maggiori critiictà in essere, e precisa anche che "non si investe nella valorizzazione del personale anche tramite percorsi di carriera – si legge –. Infatti non sono mai state attivate le selezioni per le progressioni tra le aree, nonostante la previsione del Ccnl di concludere i percorsi entro il 31 dicembre 2025". "Non si investe nella sicurezza né dei lavoratori né delle strutture ed edifici come lo stesso comando – viene poi evidenziato –. Non si è ritenuto di acquisire, per anni, divise, mezzi e auto e dispositivi di sicurezza. Nonostante i proclami, ad oggi nessuno intervento di ristrutturazione né ordinaria e né straordinaria è stata iniziata al comando risultante una struttura fatiscente, umida e non rispettosa delle leggi vigenti in materia di sicurezza". Fra le doglianze ci sono poi ulteriori aspetti. Il sindacato ricorda che comune di San Miniato il 18 novembre 2009, ha approvato un regolamento per la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative "a finalità di previdenza al personale di polizia municipale, pertanto solo ed esclusivamente alla previdenza escludendo totalmente l’assistenza". In merito alla facoltà di assunzione tempo determinato a progetto, "il Comune risponde che sarebbe stato da intralcio alla normale attività lavorativa".

Carlo Baroni