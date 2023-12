Viaggio premio per i dipendenti. Tutti un fine settimana a Parigi

CAPANNE

Il grazie per "l’ottimo lavoro svolto quest’anno" si è materializzato con una sorpresa straordinaria per i dipendenti del calzaturificio Everyn di Capanne. I titolari – Massimo e David Pelagotti e Francesco Baldini – hanno deciso di premiare tutti gli oltre quaranta collaboratori tra operai e impiegati con un fine settimana a Parigi. Un viaggio nella capitale francese, in una delle città più belle e affascinanti del mondo, interamente pagato dalla dirigenza dell’Everyn con volo e soggiorno e una cena in un prestigioso ristorante nel quartiere di Montmartre, uno dei più visitati e iconici della città. Tramite il nostro giornale i dipendenti "dipendenti desiderano ringraziare di cuore per questo gesto che esprime attenzione e considerazione da parte della dirigenza".

Un gesto, quello della proprietà di Everyn, che ha sicuramente contribuito anche a rafforzare ulteriormente il collante che lega la squadra dell’azienda di Capanne, una delle realtà produttive più importanti della zona del Cuoio. Il calzaturificio Everyn lavora per grandi firme. Tra queste Hermes, davanti alla cui sede parigina i lavoratori si sono scattati una foto di gruppo, Versace, Hugo Boss, Paris Texas e altri. La fabbrica di Capanne produce scarpe da donna di lusso.

gabriele nuti