Palio del cuoio pronto al via. Sarà un giugno intenso

PONTE A EGOLA

Presentata a Casa Concia a Ponte a Egola la 36esima edizione del Palio del cuoio. Sul palco il presidente don Federico Cifelli, il suo vice Cristiano Badalassi, il segretario Simone Nieri, il tesoriere Daniele Petri e, per il Comune di San Miniato, la vicesindaco Azzurra Bonaccorsi. Per San Miniato Promozione, ha portato il saluto Azzurra Gronchi. Presenti numerosi componenti i cinque Rioni (Leporaia, Le Fornaci, Il Ponte, Tognarino e Giuncheto) che si sfideranno domenica 29 in piazza Guido Rossa. Nel corso degli interventi, a partire dal parroco, don Cifelli, è stato sottolineato l’impegno dimostrato dai Rioni nell’organizzazione della manifestazione, la volontà di proseguire nella tradizione che ebbe in don Gino Frediani (dal 1988) la colonna portante. Le botti in legno, spostate a mano sui piazzali delle concerie, dettero lo spunto per il Palio. E’ stata sottolineata la volontà di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, inserendo persone, incrementando la passione popolare intorno ad un Palio sempre ben riuscito. Il successo delle recenti sagre, tappe di avvicinamento al palio, hanno ribadito la partecipazione popolare, con l’iscrizione di ben 250 ragazzi ai campi estivi, sottolineando la vitalità della "Regina del Cuoio". Per il futuro si punterà sui giovani, coinvolgendoli fin da piccoli, come dimostra il ricco programma stilato dagli organizzatori. Una volta terminata la 17esima sagra della pizza, tuttora in corso, sarà la volta della prima sagra della frittura e del bombolone. Questa si svolgerà da domenica 22 al 29 e, proprio il 22, alle ore 21.30 ci sarà la sfilata dei rioni. Lunedì 23 presentazione dei Gropponi, con l’assegnazione delle corsie e la presentazione delle 5 squadre, nel giardino del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola. Questo, con l’Unic e il Consorzio Vera Pelle al Vegetale è uno dei principali sponsor. Martedì 24 e mercoledì 25 Minipalio e, il giorno successivo Movimento al palio, con giochi per bambini, l’associazione ASD GAM in collaborazione con le scuole dell’infanzia Buonarroti e Spalletti. Venerdì 27 serata musicale e, sabato 28, Corsa dei caratelli over 40 e caratello rosa. Alle 23 tombolone. Infine, domenica 29 corsa dei caratelli e assegnazione del palio. Chiusura con uno spettacolo pirotecnico.

Marco Lepri