Viaggio Nei campi di sterminio per ricordare

CALCINAIA

Dal Comune di Calcinaia per intraprendere il Viaggio della Memoria 2023, un pellegrinaggio nei campi di sterminio che, dopo gli anni della pandemia, è ripartito proprio nella notte di giovedì 4 e si concluderà domani, 8 maggio. Sono molte e significative le tappe che saranno ripercorse in questo itinerario. I luoghi dove la barbarie nazista ha sottratto a milioni di uomini e donne la dignità e, nella maggior parte dei casi, la stessa vita, potranno nuovamente essere visti, toccati, respirati.

Un percorso importante che lascia nei partecipanti un segno indelebile. All’iniziativa, che è organizzata da Aned – associazione nazionale ex deportati, e dedicata a giovani, insegnanti e amministratori, stanno partecipando 6 studenti del territorio di Calcinaia, ovvero Greta Montagnani e Sara Consani delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Calcinaia e Rebecca Froli, Aurora Flammia, Annalisa Passetti e Tommaso Marconcini delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Fornacette. Ad accompagnarli ‘per il Viaggio della Memoria, oltre all’insegnante Maria Esposito della scuola Quasimodo di Fornacette, anche il sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi. Il gruppo è partito in pullman da Pontedera, nella notte di giovedì 4 maggio, unendosi all’intera delegazione pisana composta da oltre trecento persone, ossia studenti, insegnanti e istituzioni. Una delegazione guidata dalla figlia dell’ex deportato Italo Geloni, Laura, e da Massimo Fornaciari, vice presidente dell’associazione Aned. Un viaggio duro, difficile da sostenere, ma che regalerà a tutti i partecipanti, soprattutto a ragazze e ragazzi, un’esperienza significativa che inciderà sicuramente nella futura formazione dei giovani studenti. Al ritorno dal viaggio sarà organizzato un incontro in cui gli studenti avranno modo di esprimere le loro impressioni relativamente al pellegrinaggio della Memoria. Un viaggio di grande esperienza e carico di significati che si è tornati a compiere fisicamente dopo gli anni dell’emergenza epidemiologica ,che hanno costretto le scuole a compiere questo viaggio solo virtualmente.