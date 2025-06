Viabilità, futuro e impegni. Il vertice con la Provincia

La viabilità e nuovi progetti sotto la lente. E un’attenzione particolare alla sicurezza sulla via del Commercio. Nei giorni scorsi la Provincia di Pisa ha incontrato il Comune di Casciana Terme Lari per fare il punto sulla situazione a livello locale. Per la Provincia erano presenti il presidente Massimiliano Angori, il dirigente all’attuazione del programma dottor Alessio Lari e il dirigente provinciale alla viabilità e infrastrutture ingegner Cristiano Ristori. Per il Comune di Casciana Terme Lari erano presenti il sindaco Paolo Mori, l’assessora ai lavori pubblici Rossana Sordi, il comandante della polizia municipale e la struttura tecnica comunale.

"È stato un incontro proficuo nel quale abbiamo affrontato il problema di disciplinare adeguatamente la velocità sulla Sp13 del Commercio, in modo da garantire sempre più la sicurezza degli utenti della strada e delle comunità del territorio provinciale – spiega il presidente Angori –. Il nostro Ente si è reso disponibile al confronto e al dialogo per mettere a punto a stretto giro le migliori soluzioni operative, sulla base di quanto emerge dalle esigenze espresse dall’amministrazione comunale che ha indicato alcune soluzioni operative, attraverso la fattiva collaborazione tra le strutture tecniche dei due enti".

"Nello stesso incontro, inoltre, abbiamo affrontato l’argomento relativo al protocollo per il Rifugio del Forestiero, documento da rivedere – aggiunge –: a stretto giro, il Comune presenterà nuove proposte su cui svilupperemo ulteriormente il dialogo per giungere, anche in questo caso, a soluzioni condivise".

"Ringrazio il presidente Angori, il dottor Lari e l’ingegner Ristori per la sensibilità mostrata nell’accogliere le problematiche segnalate dall’amministrazione che in questi mesi ha raccolto più invocazioni di aiuto per mettere in sicurezza la provinciale del Commercio soprattutto nel tratto vicino alla nuova scuola e nel rione Pietraia. L’incontro - sottolinea il sindaco o Mori - è stato proficuo e porterà a importanti novità".

"Devo ringraziare la Provincia anche per la disponibilità dimostrata a rivedere il protocollo d’intesa sul futuro del Ritrovo del Forestiero, a Casciana Terme – conclude –. L’incontro è stato costruttivo e si è svolto in un clima di condivisione dei temi e delle proposte. Un esempio concreto di buona politica che fa bene a tutti: amministratori e cittadini".