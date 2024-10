Via alla missione Natale. Raffica di appuntamenti: "Un evento immersivo"

E’ rivoluzione Natale: Confesercenti chiama alle arti, in sala Melani, commercianti e associazioni ed ecco che l’assemblea dà l’ok al progetto proposto dall’associazione di categoria (già illustrato all’amministrazione comunale) per creare, per la prima volta, un format cucito addosso alle festività per antonomasia, con una cabina di regia e un direttore artistico. Ecco come Confesercenti, per bocca del presidente di zona Jonni Guarguaglini, racconta il progetto.

"L’idea nasce da molteplici necessità: in primis, creare un nuovo sistema di condivisione per dare concretezza a un modello innovativo. Inoltre, rinvigorire le funzioni e le attività del Ccn, ad ora fermo in città. E ancora, gettare una base per riorganizzare un legame solido fra commercianti, artigiani e associazioni cittadine affinché si crei un progetto che unisce tutti, senza una sovrapposizione di eventi, con una cabina di regia. Questo è un progetto pilota che ha orizzonti più vasti e che può funzionare come modello per il futuro, con una struttura ben definita".

Entro la prossima settimana è atteso il placet dell’amministrazione comunale. Negli intenti, il format “Natale a Volterra” si terrà per l’intera giornata del prossimo 15 dicembre con 10 eventi che andranno a intersecarsi nei gioielli artistico-culturali del cuore storico tra piazze, viuzze e vicoli. Agli ospiti sarà donata una cartina alle porte della città (dove si concentrano i parcheggi) attraverso la quale viaggiare nella magia di Volterra e nelle atmosfere natalizie. Il clou si terrà in piazza dei Priori, con Babbo Natale in carrozza pronto a distribuire doni. Scenografie mozzafiato, una grafica accattivante e, negli intenti, una promozione massiva. Ma soprattutto un coinvolgimento totale della città, in una trasversalità di attività pronte a fare squadra.

"Negli anni scorsi, nonostante gli sforzi economici - riprende il presidente Guarguaglini - non è rimasto granché di palpabile. Ora vogliamo creare un format che resti impresso nei cittadini e in chi verrà a visitare in quel giorno la città. Un evento immersivo, da immortalare. Il progetto è a cura di Fabio Saccomani, artistica, direttore creativo e progettista europeo che, nell’assemblea in Sala Melani, è riuscito a entusiasmare i presenti. Attendiamo la risposta da parte dell’amministrazione comunale: noi ci facciamo promotori per rivitalizzare le iniziative e mi auspico che gli enti istituzionali seguano questa grande onda di entusiasmo ritrovato. Ci aspettiamo, perciò, un passo concreto da parte dell’amministrazione comunale".

Ecco le parole di Claudio Del Sarto, responsabile Confesercenti Area Valdera, Cuoio, Valdicecina. "Ringrazio i presenti. Un messaggio forte che le attività stanno chiedendo, tramite Confesercenti, all’amministrazione comunale: avere nuovi eventi e per gli stessi un coordinamento. Il progetto di Natale è articolato e di qualità. E’ un impegno preso durante l’ultima assemblea e che abbiamo portato avanti. Auspichiamo una risposta veloce e positiva dal Comune per iniziare a lavorare non solo con i commercianti, ma anche con le associazioni del territorio".

Ilenia Pistolesi