Vespa World Days 40 giorni al grande evento: "Giochiamo di squadra"

Riunioni fiume giorno dopo giorno. Cellulari che squillano ogni minuto. Sempre più ingranaggi che vanno ad incastrarsi in quella macchina organizzativa che si sta avviando verso il rush finale ed un programma che si delinea in tutte le sue sfaccettature. A 40 giorni dai Vespa World Days del 18-21 aprile prossimi i preparativi entrano nel vivo. Un’onda di oltre 20.000 tra vespisti, turisti, addetti ai lavori e così via sta per invadere Pontedera e tutta la Valdera, che farà di tutto per farsi trovare pronta. Le strutture ricettive della zona sono sold-out già da mesi e la caccia ad un alloggio in città è una partita persa in partenza. Arriveranno persone da tutto il mondo, da 56 Paesi diversi, da tutti i continenti con le loro Vespa. Ora si sta correndo affinché tutto sia oleato alla perfezione. Prima la riunione con tutte le associazioni di volontariato del territorio, venerdì quella con i 18 Vespa club toscani che contribuiranno nell’organizzazione dell’evento e con Stefano Crociani del consiglio direttivo del Vespa Club Italia e ieri al Museo Piaggio un altro summit per assegnare i compiti che riguardano gestione dei parcheggi, staffette durante la parata ed i 14 tour organizzati dal giovedì alla domenica e poi la gestione del Vespa Village che sorgerà in piazza del mercato.

"Ci tengo a sottolineare l’importanza e l’aiuto che stanno fornendo nell’organizzazione dell’evento tutti i Vespa Club toscani – dice uno degli organizzatori dell’evento, Eugenio Leone – il Vespa Club Pontedera è in prima fila nel coordinamento ma voglio che tutti i Vespa Club della Toscana possano sentirsi come a casa, protagonisti nella gestione del programma. Fin dal primo giorno tutti hanno risposto con grande entusiasmo e questa è un’importante ed ulteriore spinta per tutti noi". Si parte il giovedì, con l’apertura della manifestazione sul piazzone ed il via agli appuntamenti sportivi. Dal Vespa Village (che ospita area food, spazio gare, animazione, stand vari) partiranno i tour nei borghi della Valdera e nei paesi della provincia, da Volterra a Pisa da San Miniato a Peccioli.

Il venerdì sera in viale Italia il concertone, il sabato mattina la tradizionale parata, il pomeriggio il concorso d’eleganza ed alla sera al Vespa Village la grande festa per il compleanno della Vespa con cena di gala e premiazioni. Tutta la città si sta preparando, in centro ci saranno allestimenti e vetrine dei negozi a tema. Con il mercato settimanale del venerdì rinviato e le scuole di ogni ordine e grado che nel giorno del sabato vanno verso la chiusura, anche le forze dell’ordine, e l’intera macchina del volontariato, sono a lavoro per garantire meno disagi possibili in termini di sosta e viabilità. "Aspettiamoci dei disagi – precisa Leone – ma comprendiamo fin da subito che questi saranno ricompensati con quelle che amo chiamare le Olimpiadi di Pontedera, un evento che probabilmente capita una volta nella vita".

Luca Bongianni