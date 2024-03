"Venti chilometri per raggiungere il medico di base"

CASCIANA TERME

Carenza di medici di base, torna sotto i riflettori un problema più volte emerso anche in Valdera. Questa volta il problema arriva da Casciana Terma su segnalzione di Carla Benzi. "Nei giorni scorsi mi sono trovata improvvisamente e all’insaputa senza medico di base – racconta la donna – Sono stata costretta a sceglierne uno distante circa 20 chilometri dalla mia residenza, a Perignano. Ho 73 anni, necessito di frequenti controlli medici, sono un’insegnante in pensione che ha sempre pagato un servizio sanitario nazionale che non esiste più e che in Toscana è gestito malissimo. Sono nell’impossibilita di tutelare la mia salute e non parliamo delle liste di attesa".

La donna alla sua lettera allega una serie di tabelle, scaricate dai vari siti della sanità pubblica, e il quadro generale non è confortante. "L’Accordo collettivo nazionale individua il rapporto ottimale in 1 a 1.000, ovvero 1 medico di medicina generale ogni 1.000 abitanti di età superiore a 14 anni, con una variabilità del 30%. Lo stesso accordo stabilisce che un medico di famiglia, salvo eccezioni, non può avere più di 1.500 pazienti – puntualizza Benzi – Gli abitanti di eta superiore ai 14 anni del comune di Casciana Terme Lari sono 10.702 (dati 2023) che secondo l’accordo nazionale del 2023 hanno diritto ad avere 10-11 medici di base sul territorio comunale. Ma dalla tabella riportata dal sito della Regione Toscana (scelta del medico) ci sono 5 medici di base sul territorio comunale di cui 2 a Perignano, 1 a Lari, 1 a Lavaiano e 1 a Casciana Terme. Di cui tre non sono più disponibili per la scelta". Dunque, secondo i calcoli, sul territorio del Comune mancano 5-6 medici. "Questa situazione non è accettabile", conclude la Banzi.