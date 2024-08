Variante Casciana-Lari. Lavori per 2,5 milioni. Via ai primi due lotti: "Risorse provinciali"

Cominceranno a settembre i lavori della variante di Lari. In questi giorni la provincia di Pisa sta definendo l’area di cantiere per poi partire con la messa in sicurezza del movimento franoso. "Si tratta della partenza degli interventi, con i primi 2 dei 4 lotti previsti – spiega il presidente Massimiliano Angori durante l’ultimo sopralluogo sul cantiere –. Lavorazioni che saranno realizzate grazie a risorse provinciali su avanzo di bilancio, pari a oltre 2,5 milioni di euro. Per prima cosa, verrà realizzata un’opera di mitigazione idraulica, con la messa a punto di una scogliera a massi ciclopici per la regimazione delle acque collinari, che si stima essere pronta, condizioni meteo permettendo, entro il mese di ottobre prossimo, per mettere la zona in sicurezza rispetto alle piogge autunnali". Il secondo lotto riguarderà la realizzazione del primo tratto funzionale di palificata di sostegno al piano stradale dell’arteria provinciale, in attesa poi di proseguire con i due lotti successivi.

"La conclusione di queste ultime lavorazioni – continua – è prevista per la tarda primavera/inizio estate del 2025, e ci consentiranno comunque di realizzare i lavori con strada aperta in senso unico alternato, e quindi garantendo la circolazione viaria. L’impianto semaforico, dunque, sarà rimosso alla conclusione delle lavorazioni di tutti e quattro i lotti". Si tratta di un intervento molto atteso dai residenti di Lari e da chi tutti quotidianamente frequenta il castello. "L’inizio dei lavori alla variante di Lari è una attività che l’amministrazione comunale saluta con favore. Come Comune ringraziamo la Provincia di Pisa che ha trovato risorse autonome per poter programmare l’intervento di due dei quattro lotti previsti – afferma l’assessora ai lavori pubblici del Comune di Casciana Terme Lari, Rossana Sordi –. Da parte dell’amministrazione ci sarà piena collaborazione e, allo stesso tempo, seguiremo con attenzione l’avanzamento dei lavori con lo scopo di monitorare il cronoprogramma delle attività e soprattutto dare informazioni puntuali e tempestive ai cittadini".

Una frana che da decenni preoccupa un versante del borgo, soprattutto in occasione delle abbondanti piogge autunnali. "Abbiamo apprezzato il fatto che il presidente Angori abbia garantito che gli interventi avverranno senza la chiusura della strada provinciale. Come amministrazione omunale, inoltre - conclude l’assessora - dopo un incontro con le famiglie che vivono a monte del versante, per rassicurarle sull’attenzione al caso da parte dell’ente, abbiamo sollecitato la mappatura degli scarichi di tutte le abitazioni, con lo scopo di regimentarli, per evitare ulteriori fenomeni di erosione del pendio".