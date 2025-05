Vandali allo stadio Masini. Porte scardinate e vetri rotti. Situazione fuori controllo

SANTA CROCE

Qualche giorno fa i ladri e i vandali si erano accaniti sui locali e gli impianti del vecchio stadio Buti a Santa Croce. Negli ultimi giorni è toccato anche al Masini dove sono state spaccate porte degli uffici e del locale infermeria, sono stati fatti danni ad altri locali, al bar e ad altre strutture. Pare che qualcuno si sia anche divertito a entrare con un motorino sul campo di gioco. Una situazione che sembra fuori controllo e che vede al centro dell’azione sconsiderata e vandalica di alcuni ignoti che hanno deciso di prendere di mira i due campi sportivi di Santa Croce.

Bande di giovani che agirebbero di notte, in ambienti dove non ci sono controlli e dove non ci sono telecamere. In particolare al Masini che da settimane è inutilizzato dopo che la Cuoiopelli ha terminato il suo disgraziato campionato di Eccellenza. Negli ambienti e in alcuni spazi esterni dello stesso Masini sono stati segnalati anche segni di bivacchi e abbandono di rifiuti, oltre che di inequivocabili "lasciti" di bisogni fisiologici.

Diverso il discorso per il Buti dove, invece, essendo l’impianto utilizzato dal Santacroce con tutte le squadre del settore giovanile, è sempre aperto con tornei e gare dei ragazzi. Al Masini, inoltre, viene segnalato un problema anche alla recinzione del campo sussidiario esterno (quello utilizzato per gli allenamenti) dove un’auto finita fuori strada ha abbattuto la rete di recinzione. L’erba alta sua nel campo del Masini che nello spazio antistante gli spogliatoi utilizzato per il riscaldamento è l’aspetto meno importante del degrado in cui versa l’impianto

gabriele nuti