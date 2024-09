Vallini, fra banca, teatro e Dc. Un libro ne ripercorre la storia

"Silvano Vallini. L’uomo e l’imprenditore, fra politica, banca e impegno sociale". E’ il titolo del volume che la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato – guidata dal presidente Giovanni Urti – pubblica a presenta il prossimo 11 settembre alle 18 a Palazzo Grifoni. Nel giorno esatto in cui Vallini avrebbe compiuto cento anni. Silvano Vallini, figura poliedrica e di grande rilievo nella crescita del Comprensorio, ha vissuto una vita caratterizzata da un continuo impegno in vari settori, dalla finanza alla politica, dal teatro all’industria, lasciando un’impronta indelebile in ognuno di essi. Una figura indiscutibilmente legata ad uno dei capitoli fondamentali della storia della Cassa di Risparmio di San Miniato - di cui divenne presidente nel 1962, a soli 37 anni (il più giovane presidente di una Cassa di Risparmio in Italia) e, di conseguenza, anche ai primi passi dell’attuale Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato le cui radici, importanti e profonde, affondano proprio nell’allora banca conferitaria. È per queste ragioni che la Fondazione ha deciso di pubblicare il volume scritto dal giornalista Carlo Baroni. Settanta pagine che ripercorrono la vita e l’impegno di uno dei protagonisti del Novecento sul nostro territorio, attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto ed ha collaborato con lui.

La presentazione sarà introdotta dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Giovanni Urti. Seguirà il saluto del sindaco del Comune di San Miniato, Simone Giglioli. Interverrà l’autore del volume, dialogando con Fabrizio Mandorlini, editore e giornalista. L’evento sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti. È gradita la prenotazione, effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo [email protected].