Valdera, Galletti sui litigi tra sindaci, "Perché la discarica della Toscana?"

"Litigi e divisioni dei sindaci della Valdera sono una logica conseguenza del fallimentare Piano Rifiuti presentato dalla giunta toscana". La capogruppo M5s in consiglio regionale, Irene Galletti, affonda il morso sulla questione dei sindaci dem divisinella "solidarietà a Palaia". SecondoGalletti "presentare delle osservazioni, anche contrarie, in conferenza dei servizi rientra nelle prerogative di un sindaco –dice –, per questo mi ha molto sorpreso l’attacco al primo cittadino di Palaia". Ma secondo Galletti "la vera domanda che la politica dovrebbe porsi, e che forse giustifica la presa di posizione dei sindaci democratici del pisano in difesa di Gherardini, è: perché la Valdera dovrebbe continuare a essere la discarica della Toscana?". "Per decenni in Valdera si sono concentrati i rifiuti della Toscana. Da tempo aspettavamo un segnale che invertisse questa tendenza, e la speranza era quella di trovarlo nel Piano Rifiuti, un testo che a nostro giudizio è lacunoso".