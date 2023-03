Uova lanciate contro auto e case

SANTA MARIA A MONTE

Il mistero delle uova lanciate contro auto in sosta, muri e finestre delle case. E’ successo nei giorni scorsi, per due notti, a Montecalvoli e Santa Maria a Monte e a raccontarlo è Giusi Iannelli, che abita a Montecalvoli ed è stata la prima vittima dei vandali delle uova. "Alle 23,30 di sabato scorso – racconta Giusi – ignoti sono arrivati fino al parcheggio privato dove erano parcheggiate la mia macchina e quella di mio fratello e hanno lanciato uova contro la carrozzeria. Uova, peraltro, comprate in un supermercato o in un negozio perché con il timbro dei produttori. Hanno anche speso soldi per fare questa bravata. Mio fratello era rientrato da cinque minuti e avrebbe anche potuto imbattersi in questi vandali. Le uova erano state lanciate contro le nostre macchine anche il mercoledì precedente. Dopo il primo episodio ci siamo rimasti male, ma non abbiamo dato alcun peso. Dopo l’episodio di sabato abbiamo pensato che fosse qualcuno che ce l’ha con noi. Ma poi ho saputo che le uova sono state lanciate anche contro alcune abitazioni di Montecalvoli e a Santa Maria a Monte nella zona di San Sebastiano. Vorrei far sapere a queste persone che le telecamere hanno ripreso tutto, anche dalla parte laterale del parcheggio e che è bene che la smettano prima che ci rivolgiamo alle forze dell’ordine".

g.n.