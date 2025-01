Uomo armato di martello. Tenta di aggredire il parroco. Poi si scaglia su una panchina

SANTA CROCEUn uomo di mezza età, in evidente stato di agitazione psico-fisica, ha cercato di aggredire il parroco don Donato Agostinelli con un martello. E’ successo ieri mattina in piazza Matteotti, di fronte al bar Giannini, uno dei locali più frequentati di Santa Croce. Anche per questo motivo la notizia si è sparsa velocemente nella cittadina della pelle. Nel pomeriggio, poco prima delle 15.30, l’uomo è stato invitato dalle forze dell’ordine e dai soccorritori a farsi accompagnare in ospedale per le cure del caso. Ma dopo due ore di tentativi è stato deciso non procedere.

"Ho avuto la grazia di non reagire e di rimanere calmo – le parole di don Donato – Così ho evitato di esasperare ulteriormente lo stato d’animo della persona. Mi veniva dietro e mi diceva oltre ti do una martellata in testa. Guarda ora ti colpisco. Sono rimasto calmo. Gli ho solo detto di stare tranquillo. Cercavo di guardarlo negli occhi, ma anche di evitare il suo sguardo perché il guardarlo dritto avrebbe potuto prenderlo come una sfida e scatenare un’ulteriore sua reazione. Mi dispiace per l’accaduto non tanto per me, che alla fine non ho avuto nulla, ma per questa persona che avrebbe bisogno di un sostegno e un aiuto in modo che possa anche valorizzare la sua professionalità. Mi dicono che sia molto bravo nel suo lavoro ed è un peccato che non riesca a esprimere questo suo valore".

Durante i momenti della minaccia di aggressione l’uomo ha colpito a un braccio il sacerdote con due colpetti di martello. "Non mi ha fatto nulla – precisa don Agostinelli – Mi ha solo appoggiato il martello sul braccio come per dirmi guarda che te la dò la martellata". Dopo aver minacciato il proposto della Collegiata e di Sant’Andrea il santacrocese si è scagliato contro una panchina di piazza Matteotti prendendola a martellate. Poi si è chiuso in casa.

g.n.