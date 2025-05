Uno skate park nel cuore del giardino Bella di Mai

PONTEDERASorgerà nel Parco Bella di Mai, polmone verde nel centro di Pontedera, una pista di Skate Park. La giunta comunale, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto connesso ai lavori di ristrutturazione dell’immobile Corridoni, l’ex scuola ceduta alcuni mesi fa dal Comune all’asta. La struttura sarà realizzata dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti.

"All’interno della più complessiva rigenerazione urbanistica dell’immobile Ex Corridoni che sta portando avanti il privato – spiega il sindaco Matteo Franconi – abbiamo scelto di costruire uno skate park nel parco pubblico vicino, una struttura di attrazione e aggregazione giovanile in un luogo centrale e strategico per la città". Nello specifico il progetto prevede lo spostamento di alcuni giochi attualmente collocati nella parte bassa di Bella di Mai, con la realizzazione della pista delimitata da transenne per la messa in sicurezza delle persone che transiteranno nel parco. Il manto della sede dove si sviluppa la pista dello Skate Park sarà rimodellato e finito con colori per evidenziare le zone di allenamento ed è prevista la sistemazione del muro di delimitazione della rampa lato nord e le panchine adiacenti per uniformare il progetto alla sua destinazione. Previsto anche lo spostamento del lampione, attualmente centrale, in posizione laterale.

"Con questo passaggio - aggiunge il sindaco - diamo il via alla procedura per la realizzazione della struttura e al rimodellamento del parco Bella di Mai arricchendone la fruibilità con una novità che, da tempo, veniva richiesta e su cui si era espresso anche il consenso del Consiglio Comunale".

La pista di Skate park avrà quattro elementi costitutivi: Bank, Quarterpipe, Namksnipe con Rail e Ledge e Flatrail, per un sicuro divertimento degli appassionati di questa disciplina e la creazione di un punto di riferimento sul territorio che potrà richiamare molti ragazzi.