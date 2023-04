Università e impresa scoprono le invenzioni degli studenti del Fermi

PONTEDERA

Quando una scuola si apre al territorio e all’innovazione. Quando l’imprenditoria di quello stesso territorio si mette in gioco per attingere nuove idee dagli studenti. Quando scuola e impresa si incontrano. Ecco "Idee al Fermi in azione", una sorta di "fiera delle idee e del business" in programma stamani, dalle 10 alle 12,30, nell’aula magna dell’istituto tecnico commerciale e geometri diretto dal professor Luigi Vittipaldi.

Studenti e studentesse di cinque classi quarte degli indirizzi Amministrazione, finanza e marketing, Sistemi informativi aziendali, Relazioni Internazionali per il marketing e Turismo, presentano le loro idee di business a una commissione di esperti provenienti dal mondo accademico e delle imprese.

"L’evento sarà anche l’occasione per un confronto tra rappresentanti di Istituzioni locali attive sul tema dell’educazione imprenditoriale tra i giovani", precisa il preside Vittipaldi. Il progetto è coordinato dalla professoressa Marilina Saba.

I lavori delle cinque classi saranno giudicati da una commissione composta da da Alessio Cavicchi, delegato del rettore dell’Università di Pisa per la promozione della cultura imprenditoriale e dell’innovazione, Patrizia Costia, responsabile aree digitalizzazione della Fondazione Isi (Innovazione e sviluppo imprenditoriale), Francesco Oppedisano di NetResults e presidente Cna Pisa, Francesca Posarelli di Esanastri e presidente delle piccole e medie imprese dell’Unione industriale pisana, Andrea Romanelli presidente di Federalberghi provincia Pisa e Fabio Salvadori di Superevo. I progetti spaziano dalle app per prenotare vacanze al box da mettere fuori casa per ritirare i pacchi fino al noleggio dei vestiti e alle conferenze nel metaverso.

Le classi sono state supportate da ex studenti del Fermi tutor: Francesca Foschi, Ilaria Panicucci, Arbjon Sina. Edoardo Pratelli ed Elia Molfese.