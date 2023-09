Unire i paesi passeggiando Da Calcinaia a Fornacette "Per superare i campanilismi"

CALCINAIA

Saddi-dandà è il modo di dire toscano usato per indicare il momento in cui alzarsi e cominciare a fare qualcosa. È anche il titolo della camminata in programma domenica 24 settembre da Calcinaia a Fornacette e ritorno. Un’iniziativa ideata dai Centri Commerciali Naturali di Calcinaia e Fornacette insieme a Confesercenti e in collaborazione con la Coop e il Comune. "Una bella iniziativa – hanno detto il sindaco Cristiano Alderigi e l’assessore, Flavio Tani –. Un appuntamento che segna la grande collaborazione tra i due Ccn e le associazioni del territorio e che mira a superare divisioni e campanilismi". Si parte alle 14.30 da piazza del Comune a Calcinaia per raggiungere piazza Timisoara a Fornacette. Qui sono stati allestiti i giochi che intratterranno fino alle 17.30, momento del rientro a Calcinaia per le premiazioni e l’apericena in musica. "Un’idea nata raccogliendo la provocazione di organizzare un’iniziativa insieme tra i due Ccn – raccontano la rappresentante del Ccn di Calcinaia, Irene Paoli, e la presidente del Ccn di Fornacette, Romina Zanobini –. Così abbiamo pensato a come unire i due centri all’insegna della convivialità e della scoperta del territorio". Hanno collaborato la sezione podismo della Polisportiva Casarosa, quella della Polisportiva Gatto Verde e il Fornacette Casarosa. Ad accudire e far divertire i bambini saranno gli educatori dello Staff del Divertimento, di Emozionalmente, del Circolo Scherma Arno e di Progetto Musical. Presenti la Pro Assistenza, la Pubblica Assistenza e la Misericordia. Claudio del Sarto di Confesercenti: "Una bella prova di collaborazione e determinazione per un evento semplice carino ma tutt’altro che banale". Per partecipare è necessario prenotarsi nei negozi di Calcinaia e Fornacette entro il 17 settembre.