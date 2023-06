Un’estate da incorniciare Teatro, musica e leggenda San Miniato regina di eventi

La Mille Miglia, il teatro comico, il Palio di San Rocco. E tanto altro. Torna l’estate e, insieme a lei, tornano anche gli attesi eventi culturali. A presentare il cartellone sono stati il sindaco Simone Giglioli, l’assessore Loredano Arzilli, insieme ai protagonisti degli eventi: Bruno Tamburini referente del Comitato per la Mille Miglia, Alice Masoni di Terzo Studio, Enrico Falaschi direttore del Teatrino dei Fondi, Cristiano Mori e David Spalletti di Arci Valdarno Inferiore Zona Cuoio, Davide Mancini di Musicastrada Festival, Gabriele Ametrano direttore di San Miniato dei lettori e Francesco Mugnari dell’associazione Tra i binari. Si comincia giovedì 15 con la leggendaria competizione automobilistica: il passaggio è previsto alle 13,30. Dal 16 giugno al 7 luglio tre appuntamenti dedicati alla risata toscana, occuperanno le frazioni di San Miniato (San Miniato Basso, San Donato e Isola), eventi del Comune in collaborazione con i Teatrino dei Fondi. Paolo Nori, Vera Gheno, Dario Nardella e Franco Arminio sono alcuni degli ospiti di San Miniato dei lettori, la rassegna inserita nel festival La Città dei lettori (sabato 17 e domencia 18 giugno, poi una data anche a ottobre).

Un’edizione speciale sarà quest’anno per il 40esimo compleanno de La Luna è azzurra, il festival del teatro di figura. Il centro storico sarà invaso da spettacoli e animazioni di teatro di figura, ad ingresso sarà libero: dal 30 giugno al 2 luglio). Anche quest’anno si terrà la consueta rassegna itinerante cinematografica a cura di Arci Zona Cuoio, adatta a famiglie e bambini, con commedie e cartoni animati, che toccherà otto frazioni nei mesi di luglio ed agosto. Venerdì 28 luglio, alle 19.45, in Piazza Duomo, farà tappa a San Miniato Musicastrada con il concertto di Niccolò Fabi. L’agosto sarà con il Palio di San Rocco. "Il cartellone è sempre più ricco di eventi estivi di elevata qualità, con tante conferme e alcune piacevoli novità", hanno detto il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla cultura Loredano Arzilli. Ma non dobbiamo dimenticare anche altri impoprtantissimi eventi che non sono nel cartellone del Comune. Tra questi quelli della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato con il concerto della Banda dell’Esercito, il 12 luglio, e l’unica rappresnetazione toscana della "Tosca" di Puccini il 27 luglio. Entrambi in piazza Duomo. Stessa piazza che , come da tradizione dal 1947, sarà la scena del Dramma Popolare di San Miniato: "Dramma industriale (Firenze, 1953)", in scena dal 22 al 26 luglio con al centro il rapporto tra le scelte politiche, il bene comune e la figura di Giorgio La Pira.

Carlo Baroni