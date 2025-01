Un’area dedicata a Iliano Parrini

Un luogo che resterà per sempre, da ieri intitolato all’imprenditore Iliano Parrini. È stata inaugurata proprio ieri mattina dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi, assieme al gruppo dirigente e alla presenza dei dipendenti dell’azienda Novicrom, piazza Iliano Parrini. Si tratta di un’area, nella zona industriale de La Bianca, che si colloca lungo via Don Luigi Sturzo. Il largo si snoda in prossimità dell’azienda che produce componenti e gruppi per l’industria automotive, aeronautica, elicotteristica e aerospaziale, fondata, nel 1947, proprio da Parrini. Un’impresa che conta oltre 120 dipendenti, è una vera eccellenza del territorio e ha sempre mantenuto la stessa famiglia alla guida, arrivando oggi alla terza generazione. "Grazie ad un lavoro congiunto inauguriamo questa piazza dedicata a Iliano Parrini – ha detto il sindaco Franconi – e da adesso Novicrom potrà dire di affacciare la propria azienda su un’area intitolata al suo fondatore". Francesco Gentile, Sara Gentile e Benedetta Bellucci, nei loro interventi, hanno espresso soddisfazione per l’intitolazione della piazza, tratteggiando la figura di Iliano Parrini e ricordando "il significato profondo della sua opera per il territorio" e la volontà di "portare avanti i valori trasmessi".

Era il 1947 quando Iliano Parrini fondò le Costruzioni Novicrom, un’officina che allora si occupava di verniciatura e cromatura. Inizialmente la sede si trovava in via Vittorio Veneto e l’azienda nasceva proprio dalla passione di Parrini per la meccanica. Lui prima operaio Piaggio e poi passato all’Alfa Romeo di Milano. Novicrom è diventata poi fornitrice dei più importanti nomi dell’automobilistica, Ferrari su tutti, ma anche dell’aeronautica. Proprio con Enzo Ferrari, con il quale nacque anche un rapporto di amicizia, chiamava Parrini il Toscanino.