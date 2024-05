Una panchina per le disabilità. Ecco il percorso parlante con i messaggi per l’inclusività

E’ stata inaugurata nel Parco Galilei una panchina dedicata alle persone con disabilità. L’installazione – che arricchisce il percorso delle Panchine Parlanti già presenti nel Parco - segna il momento conclusivo diuna progettazione condivisa tra amministrazione comunale, Centro Diurno La Farfalla e Istituto Comprensivo da Vinci. All’inaugurazione erano presenti, oltre all’amministrazione comunale, la Società della Salute con Loredana D’Ermiliis (resp. del servizio persone con disabilità), gli ospiti de La Farfalla insieme agli educatori ed alla direttrice della struttura Irene Corsi, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, i docenti, il dirigente scolastico Sandro Sodini, e alcune associazioni del territorio.

L’obiettivo delle panchine parlanti è quello di veicolare nei parchi pubblici messaggi culturali, sociali e civici, ma anche promuovere percorsi inclusivi per gli ospiti del Centro attraverso la collaborazione con Istituzioni, scuola e associazIOni. Il progetto, avviato due anni fa, ha permesso di riqualificazione di 13 panchine trasformandole in vere e proprie in installazioni artistiche. Ciascuna lancia un messaggio sociale. "Uno degli aspetti più importanti del progetto è l’aver generato momenti di condivisione – hanno sottolineato gli educatori del centro diurno - alunni e ospiti del centro non solo hanno lavorato insieme alla decorazione della panchina, ma hanno anche condiviso esperienze di gioco, pranzato insieme".