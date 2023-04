Una panchina "parlante" nel parco Sinergia tra Comune e "La farfalla"

L’impegno è quello per un parco sempre più inclusivo, dai giochi facilmente utilizzabili alle sedute che fanno riflettere.

È stata inaugurata la nuova Panchina Blu nel Parco Galileo, un simbolo di consapevolezza dell’autismo. L’installazione rientra nel percorso delle "Panchine Parlanti", nato da una progettazione condivisa tra il Comune di Castelfranco e il Centro Diurno La Farfalla con la collaborazione di Arci Castelfranco. Le panchine sono progettate e realizzate dagli ospiti del Centro Diurno La Farfalla all’interno del laboratorio d’arte, con il supporto di volontari del progetto di cittadinanza attiva "Sorveglianza e cura dei beni comuni". La panchina è stata ideata in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo, istituita il 2 aprile dall’Assemblea delle Nazioni Unite. La panchina blu vuole richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico.

Alla presentazione erano presenti il sindaco, Gabriele Toti, l’assessore alle Pari opportunità, Chiara Bonciolini, gli ospiti e gli educatori del Centro Diurno La Farfalla, insieme ad alcune classi di bambini e bambine della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci.

"Questa panchina rappresenta un nuovo messaggio da diffondere alla comunità. Quello per una società più inclusiva dove ogni persona, anche diversamente abile, possa sentirsi libera di esprimersi, forte dei propri diritti e parte di una comunità – hanno commentato Toti e Bonciolini - . Sulla panchina è dipinta una frase “l’autismo è parte di questo mondo, non è un mondo a parte”. Festeggiare insieme agli ospiti del Centro La Farfalla, gli operatori e alcune famiglie è stato un momento di crescita e consapevolezza per tutti". Recentemente il Parco Galilei è stato oggetti di alcuni interventi di sostituzione dei giochi presenti, grazie alle risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. Il contributo è stato di circa 9mila euro e ha interessato anche l’ampliamento della dotazione di altre aree verdi comunali. Cosi – spiega una nota – è stato possibile installare 2 altalene con cestone e 2 giochi a molla balena. L’Amministrazione Comunale ha inoltre provveduto, con fondi propri, alla manutenzione degli altri giochi presenti nell’area.