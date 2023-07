Una palestra a cielo aperto Al via “Sport nei parchi“ "Occasione per socializzare"

MONTOPOLI

Presentato a Montopoli il progetto, grazie al cofinanziamento di Sport e salute e amministrazione comunale, e in collaborazione con Anci a livello nazionale, "Sport nei parchi urban sport activity e weekend". Un nuovo modello, dall’alta valorizzazione sociale, di fruizione dei parchi pubblici. Nel dettaglio sfruttando lalocation del Bosco dei Frati, a San Romano, saranno create vere e proprie isole di sport da considerarsi, a tutti gli effetti, palestre a cielo aperto. Un programma di attività sportive, completamente gratuite, offerte alla comunità per favorire l’attività motoria e la socializzazione. "Un giorno importante perché presentiamo un progetto a cui teniamo molto. Un qualcosa che coinvolge l’associazionismo di cui siamo ricchi e di cui ci vantiamo per il loro essere sempre attivi. Da non trascurare che il tutto si svolgerà in un bosco che consideriamo un fiore all’occhiello, dato che non tutti i centri abitati possono vantare al loro centro un polmone verde come questo – dichiara il sindaco Giovanni Capecchi – I prossimi sabati di luglio ci saranno le prove promozionali ove i cittadini saranno chiamati a testare la bontà dell’iniziativa. Unica richiesta, inderogabile, la presentazione di un certificato medico valido per le attività sportive".

A gruppi di massimo quindici persone, adulti o bambini, si intervalleranno nelle varie discipline per valutarle e valutarsi. In seguito, dai primi di settembre, partiranno gli appuntamenti veri e propri con calendarizzazione per tutto l’anno. Un’occasione più unica che rara che permetterà a tutti gli interessati di cimentarsi nell’equilibrismo, nell’acrobatica, nelle ginnastica motoria, nel tiro con l’arco nel calcio e molto ancora. Tutto grazie alle realtà locali che sono: Città di Montopoli Asd, Gam Asd, Arcieri della Rocca Asd e 4 Monkeys Aps. Inoltre hanno presentato le loro attività Enrico Savini, Antonio Arnone, Federica Pennetta, Gisella Ensabella, Andrea Cecchi e Stefano Lelli.

