La salute scende in piazza: "750 persone in due giorni"

PONTEDERAOltre 750 persone hanno preso parte alla terza edizione di "La salute scende in piazza" la manifestazione di prevenzione e informazione sanitaria che ha trasformato piazza Belfiore in un centro medico all’aperto. Nel corso delle due giornate grazie all’impiego di 33 tra medici specialisti: e operatori sanitari, è stato possibile effettuare oltre 300 screening ecografici tra cui esami per seno, tiroide, prostata ed ecodoppler dei vasi del collo accompagnati da elettrocardiogrammi (ECG) e test spirometrici per l’individuazione di patologie polmonari, con più di 450 consulti clinici e colloqui informativi su prevenzione e corretti stili di vita, grazie anche a una struttura logistica imponente con 11 gazebo sanitari, 7 ambulanze e ambulatori mobili, predisposti con la collaborazione di oltre 120 volontari e la Misericordia, Croce Rossa italiana, Pubblica assistenza, Avis, Fratres, Avo, Amici degli animali a 4 Zampe, insieme ai soci del Lions Club Pontedera e ai loro familiari, inserendosi in un percorso di prevenzione avviato dal Lions Club e dalle istituzioni sanitarie e amministrative locali per offrire strumenti gratuiti per il monitoraggio della propria salute.

Ecco i medici protagonisti dell’evento: Roberto Bartaloni, Virginia Poli, Rosanna Buongiorno, Paolo Bettarini, Leonardo Sanculi, Giusy Colia, Valter Bernardeschi, Nicola Gnieri, Giulio Fascella, Simone Genovesi, Martina Bracci, Azzurra Falai, Silvia Passerai, Margherita Bracci, Miriam Cangiamilia, Maria Forte, Gabriele Pistolesi, Martina Nudo, Camilla Bruzzi, Rossella Prosperi, Marta Fabbri, Romina Macchia, Marta Galiberti, Marco Sansoni, Antonio Cambi, Lina Mameli, Rita Bernacchi, Paolo Casini, Luca Gronchi, Francesco Pratelli, Renza Soldani, Claudio Belcari, Giuseppe Luperi.