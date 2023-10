Una notte da paura alla Bellaria

Una festa da paura per celebrare Halloween. È in programma per il pomeriggio del 31 ottobre una giornata dedicata ai bambini di tutte le età negli impianti sportivi della Bellaria. "A partire dalle 17 – spiegano dal gruppo sportivo – ci saranno tante attività da fare. Decoreremo le zucche, simbolo tipico della notte di Halloween, saranno organizzati tanti giochi e poi ci saranno bomboloni, musica e tarocchi. Nel corso del pomeriggio sarà anche eletta la maschera più bella. Avevamo cominciato a ragionarci da diverso tempo, già da prima che il Comune di Pontedera rendesse nota l’intenzione di organizzare una festa per le vie del centro. Non ci sarà assolutamente concorrenza tra i due appuntamenti anzi, noi ci rivolgiamo ai più piccoli. L’una non esclude l’altra".