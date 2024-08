Una notte col circo contemporaneo. L’arte di mescolare tanti ingredienti

Numeri aerei in equilibrio su cerchi, cinghie e corde, palo cinese e roue cyr in un’esibizione artistica che saprà lasciare senza fiato il pubblico di ogni età. È Krama, lo spettacolo di circo contemporaneo con artisti internazionali che sbarca a Chianni il 30 agosto dalle ore 21 al campo sportivo di Pratale in via Vecchia Pontederese e sarà accompagnato dalla presenza di food truck locali, per concludere una serata all’insegna della leggerezza e della condivisione di esperienze artistiche.

A beneficio della comunità locale e a incremento dell’attrattività turistica di Chianni e del suo hinterland, l’evento si inserisce in un già ricco palinsesto di iniziative organizzate dalla Proloco di Chianni, che amplia così la propria offerta culturale con l’invito a esibirsi sul territorio agli artisti del Collettivo6Tu, grazie al patrocinio del Comune di Chianni e al sostegno de La Grillaia, il sito autorizzato allo smaltimento di amianto presente nel comune di Chianni, controllato e gestito da Nuova Servizi Ambiente, parte del Gruppo Vergero. Il titolo è calzante: la parola ‘’krama’’ deriva infatti dal greco antico ‘’kerannimi’’ e significa mescolare; essenzialmente è la lega che costituisce due o più elementi dove ciascuno di essi, attraverso soluzioni o miscele, finisce per avere proprietà differenti da quelle dei relativi componenti. Lo spettacolo è portato in scena da Collettivo6Tu con la coproduzione dal Centro nazionale di produzione blucinQue Nice; ha all’attivo circa 25 repliche fra il 2022 e il 2024. L’ingresso è libero e gratuito con prenotazione sul sito web: https://www.prolocochianni.it.