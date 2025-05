Una lunga estate sotto la Rocca. Tra bolidi d’epoca e spettacoli: "Eventi che parlano a tutti"

L’estate sanminiatese sarà lunga e intensa. A presentare il ricco programma sono la vicesindaca con delega al turismo Azzurra Bonaccorsi e l’assessore alla cultura Matteo Squicciarini. Dal 13 giugno al 4 luglio vanno in scena i tre appuntamenti di Teatro comico itinerante: saranno ospitati nelle frazioni di San Donato (13 giugno), Isola (25 giugno) e Stibbio (4 luglio). Si prosegue con la seconda edizione della 100 Miglia, la manifestazione turistica culturale con prove di guida su percorsi speciali, organizzata dall’associazione Ruote Classiche di Toscana, in collaborazione con il Ccn San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione, che si svolgerà il 14 e 15 giugno, e sarà l’anteprima della 1000 Miglia che il 20 giugno farà tappa nella città della Rocca. Dal 20 al 22 giugno, 42esimo compleanno de La Luna è azzurra, il festival del teatro di figura organizzato da Terzostudio.

Anche quest’anno, dal 6 luglio al 10 agosto, torna la consueta rassegna itinerante di Cinema sotto le stelle, con undici film ad ingresso gratuito: la manifestazione toccherà sette frazioni del Comune. Quindi la seconda edizione per Filo d’identità, un festival che nasce dal desiderio di esplorare l’identità attraverso le‬ trame della parola, dell’immagine e del suono, che andrà in scena dal 7 al 13 luglio, tra Pontedera, Fucecchio, San Miniato e Montopoli. Si prosegue poi con la Maratona di lettura, il 12 e 13 luglio. Domenica 27 luglio (alle 19.45), in Piazza Duomo, farà di nuovo tappa a San Miniato Musicastrada Festival: ospite eccezionale, La Rappresentante di Lista.

Chiude il lungo cartellone di eventi estivi, come da tradizione, il 17esimo Festival del Pensiero Popolare - 56esimo Palio di San Rocco (12-16 agosto). "Abbiamo voluto costruire un’estate che parli a tutti e tutte, con proposte adatte a ogni fascia d’età e capaci di animare San Miniato con qualità e creatività. La nostra Città è un luogo che vive di cultura, storia e bellezza – dicono Bonaccorsi e Squicciarini –. Siamo certi che questi eventi contribuiranno a rendere la nostra estate più viva".

C.B.