Una festa colorota per la fine del carnevale. Sfilata di maschere

Tante associazioni e tante realtà per colorare di carnevale Ponsacco. Torna ColoriAmo Ponsacco domenica 25 febbraio. Un pomeriggio di festa per famiglie per celebrare la fine del carnevale. Appuntamento nei pressi della Galleria Aringhieri con possibilità di ampio parcheggio e di uno spazio al coperto in caso di maltempo. Si comincia alle 14.30 con la sfilata delle maschere per poi proseguire con i giochi. Come da tradizione, saranno premiate le maschere più belle, più originali e simpatiche e anche il gruppo mascherato più numeroso. Alle 17.30 falò di carnevale. Ci saranno il trenino di carnevale, artisti di strada, la banda Filarmonica Monterosso, possibilità di ristoro con frati, panini, pop corn e zucchero filato. Intrattenimento affidato a Marco Vincent coadiuvato dalla Cartoon Cover band Capsule Corp. Un lavoro di squadra portato avanti da: Fantagiokando, la parrocchia di San Giovanni Evangelista, Artwork Village, Tana dei sogni, Movimento Shalom, Pubblica Assistenza, Misericordia, Avis, Ute, Vab, Talea e Auser. Un evento possibile grazie al supporto e al patrocinio del Comune.

"Ringraziamo i tanti sponsor che hanno contribuito all’evento e le tante persone che si sono date da fare per organizzare tutto – commenta Stefania Macchi –. La collaborazione tra le realtà e associazioni differenti è il grande punto di forza del carnevale ponsacchino. Possiamo contare su una rete preziosa di associazioni che coprono diversi settori della vita cittadina e ogni evento ne è la dimostrazione. Abbiamo cercato di creare una festa di carnevale che fosse adatta a tutti e ci auguriamo che possa essere un pomeriggio colorato e divertente".