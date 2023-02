"Una famiglia da Carnevale" ai piedi della Rocca

Torna il carnevale dei bambini anche a San Miniato, nel centro storico, ai piedi della Rocca. Una tradizione che va avanti dal 1971 e che ha subito lo stop solo a causa della pandemia. Due gli appuntamenti di quest’edizione 2023 chiamata "Una famiglia da carnevale". Si comincia sabato prossimo, al circolo Cheli, con una simpatica iniziativa, l’Aperitombola, dalla 18 alle 21, per dovertisi e stare tutti insieme. Domenica 19 febbraio, invece, la sfilata delle maschere sul tema, appunto, "Una famiglia da carnevale". Tema da interpretare da soli o in gruppo e, come vuole la tradizionale, le maschere presenti parteciperanno al concorso con tanti premi. Un ritorno, dunque, per questa manifestazione che fa parte della vita della città, frutto dell’impegno dell’indimenticato Dilvo Lotti che inventò negli anni ’70 un carnevale speciale per i bambini: buoi guidati dai contadini della campagna e trattori agricoli per trainare i carretti caratteristici, dipinti dagli artisti sanminiatesi. Era il primo carnevale vero e proprio nel comune, che attirava tutti i bambini del comprensorio. L’evento è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.