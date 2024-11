Una comunità energetica. Incontro aperto

Anche Fauglia guarda alla possibilità di creare sul territorio uan comunità energetica. E con l’incontro di stasera alle 21 nella Saletta Kienerk c’è una prima occasione per scoprire come produrre e condividere energia pulita, con benefici economici concreti per la nostra comunità. All’appuntamento, organizzato dall’amministrazione comunale, è prevista la partecipazione di esperti che illustreranno il progetto della Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) per Fauglia, che risponderanno a domande e forniranno chiarimenti. "Partecipare – dice il sindaco Alberto Lenzi – significa contribuire attivamente al futuro sostenibile di Fauglia". Una Cer è una associazione di utenti che condividono tutta l’energia da loro prodotta, da fonte rinnovabile, al fine di coprire il loro fabbisogno energetico simultaneo, indipendentemente dalla connessione fisica agli impianti di produzione.