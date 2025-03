Un salto nel passato. Scoperta della nostra storia

TERRICCIOLA

Mercoledì 12 marzo abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Marco Veronesi, nostro concittadino e organizzatore della mostra fotografica "Persone, fatti, eventi per non dimenticare il passato" che ci ha tanto interessato.

Lei non ha un accento toscano, quindi da dove viene?

"Sono nato vicino a Modena ma mi sono trasferito in Toscana con tutta la famiglia. Ho conosciuto i territori dell’Alta Valdera e me ne sono innamorato, perciò da 12 anni vivo a Soiana".

Perché è tanto interessato alla storia delle nostre zone?

"Amo il paesaggio rurale di queste colline e i borghi grandi e piccoli che le popolano. Sono scrigni di bellezze e di tradizioni che non tutti conoscono e mi piacerebbe che i turisti apprezzassero e che i giovani e gli adulti nati e cresciuti qui tornassero ad apprezzare".

Ci spiega meglio cos’è l’associazione Idee?

"È una piccola ma energica realtà locale costituita nel 2020 coinvolgendo i ragazzi di Soiana. L’obiettivo è quello di preservare l’identità culturale della comunità, di fare qualcosa di buono per chi qui ci vive e di dare loro fiducia. Mi è sempre piaciuta una frase di J.F. Kennedy che più o meno recita ’Non chiedetevi cosa fa lo Stato per voi ma cosa fate voi per lo Stato’. Vogliamo fare qualcosa per il paese nel quale viviamo".

Perciò è stata sua l’idea della mostra?

"Soiana aveva già ospitato eventi simili in passato, ma da qualche anno non ne organizzava di nuovi. Nel 2024 ricorreva la liberazione dell’Alta Valdera dall’occupazione nazifascista e il prossimo 25 aprile celebreremo l’80° anniversario dalla liberazione dell’Italia, perciò abbiamo pensato che non potevamo lasciarci scappare la possibilità di raccontare una storia piccola ma grandissima per chi abita in queste zone. Con il sostegno dell’amministrazione comunale di Terricciola e la collaborazione della dottoressa Simona Callai abbiamo organizzato un evento che avesse come tema la memoria concreta del passato, infatti oltre alle foto d’epoca abbiamo raccolto anche oggetti della vita quotidiana e reperti bellici risalenti a quegli anni. Volevamo che la mostra fosse l’occasione per ritrovare la nostra identità perché una comunità ignara della propria storia è come un albero senza radici, secca e muore".

Programmi futuri?

"Qualche idea ce l’abbiamo, prima fra tutte quella di promuovere la conoscenza delle peculiarità naturalistiche del territorio comunale. Stiamo organizzando attività di trekking rivolte a singoli, gruppi e scolaresche per esplorare in sicurezza zone meno battute, alla scoperta di grotte e rifugi risalenti alla Seconda guerra mondiale. Siamo però pronti ad accogliere qualsiasi proposta arrivi dalla comunità, soprattutto dai giovani".