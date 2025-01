Un ricco weekend al Persio Flacco

Gli appuntamenti del fine settimana al teatro Persio Flacco: domani, alle 21, andrà in scena lo spettacolo "Matteotti, anatomia di un fascismo". Sul palcoscenico, Ottavia Piccolo con la piece che porta la firma di Stefano Massini. Domenica 19 gennaio, alle 11, Nicola Pineschi in concerto nel ridotto del Persio Flacco, con la partecipazione di Marilisa Cinotti e Carlo Paoletti. Per lo spettacolo di domani, biglietteria aperta oggi dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12 e dalle 17 alle 19. Per il concerto del 19, ingresso a offerta libera.