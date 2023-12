"Un punto digitale". Servizio ai cittadini

"I Punti digitali facili rappresentano un importante passo verso l’inclusione digitale. Molte persone possono incontrare ancora difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nell’accesso ai servizi online. Con l’apertura di questi centri vogliamo superare le barriere e garantire a tutti i cittadini la possibilità di accedere ai servizi della Pubblica amministrazione in modo semplice". Sono le parole dell’assessore alle Infrastrutture digitali e all’Innovazione della Regione Toscana, Stefano Ciuoffo, commentando l’apertura, del punto digitale di Fauglia, denominato Fauglia Facilita, che sarà gestito dall’agenzia formativa Madonna del Soccorso. "Grazie a questo progetto regionale che intercetta i fondi del Pnrr – ha detto invece il sindaco di fauglia Alberto Lenzi – possiamo proseguire ed ampliare la positiva esperienza della Bottega della Salute e del Servizio civile universale. Con l’apertura del Pdf Fauglia Facilita andiamo ad offrire ai cittadini un supporto di conoscenze e competenze digitali finalizzato a favorire l’inclusione e contrastare quel divario digitale a cui alcune categorie di persone sarebbero altrimenti destinate". Quello di Fauglia è uno dei 169 centri previsti in tutta la Toscana per un supporto capillare e diffuso ai cittadini.