C’è anche la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, guidata da Antonio Guicciardini Salini, tra le undici fondazioni bancarie che sostengono gli enti del terzo settore nella realizzazione di progettualità finalizzate a valorizzare il protagonismo giovanile. Un’operazione che prevede percorsi di qualificazione di giovani già inseriti nelle organizzazioni oppure progetti finalizzati al coinvolgimento delle nuove generazioni. Obiettivo: permettere ai giovani di esprimere le proprie energie e valorizzarne attitudini perprogettare una nuova ripartenza nel terzo settore. Questo è l’obiettivo centrale del bando "Siete presente - Con i giovani per ripartire" realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e con il contributo, appunto, delle Fondazioni bancarie

