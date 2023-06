"Un paese dove si può giocare" Il cartello stradale che piace

È un invito a tenere il piede un po’ staccato dall’acceleratore, a rispettare i limiti di velocità ma anche a godersi il paesaggio e a condividerlo con pedoni, ciclisti e i bambini, intenti a giocare. "Attenzione rallentare: in questo paese i bambini giocano ancora per strada". È questo il messaggio che comparirà tra pochi giorni sulle strade di Riparbella. L’amministrazione comunale insieme alla scuola elementare Marconi ha ideato dei cartelli per sensibilizzare gli automobilisti a moderare la velocità, in particolar modo nei pressi del centro abitato. "Insieme al maresciallo dei carabinieri Cristiano Fontana – racconta il sindaco Salvatore Neri – abbiamo coinvolto i bambini della nostra scuola in un percorso di educazione civica stradale. Accogliendo anche il suggerimento del consiglio comunale dei ragazzi abbiamo realizzato questi cartelli utilizzando proprio i disegni dei bambini". Gli avvisi rendono molto bene l’idea: si vedono bambini in bicicletta, in skateboard, che saltano la corda o che giocano a pallone.

"L’obiettivo è re-immaginare il paese come luogo di giochi, incontri e socializzazione per gli abitanti di ogni età e i turisti – continua il sindaco –. Un’idea arrivata proprio dai più piccoli e che abbiamo accolto con entusiasmo. Saranno cinque i cartelli, tre su via del Commercio, sempre molto trafficata, uno in prossimità proprio della scuola e l’altro di un parcheggio. L’inaugurazione sarà una festa per celebrare un progetto nato a più mani e più teste. Ci saranno gli autori dei disegni e il maresciallo e poi la vicesindaca e la consigliera che hanno seguito i lavori Monica Marraffa e Claudia Querci". L’inaugurazione dei cartelli di Riparbella è in programma giovedì 8 giugno alle 10.30 a scuola.