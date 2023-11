Un nuovo pulmino per gli atleti. Il dono a Sport e solidarietà

Ora i ragazzi e le ragazze delle associazioni sportive che fanno parte dell’associazione Sport e Solidarietà, ringraziano le realtà cittadine che hanno reso possibile l’acquisto di un pulmino per il trasporto degli atleti e delle atlete disabili che, così, potranno finalmente partecipare alle trasferte, alle gare e agli allenamenti, ma anche degli anziani dell’Auser che, in estate, vanno al mare. "Non è stata una decisione semplice per i presidenti delle associazioni che fanno parte di ‘Sport e solidarietà’ decidere di acquistare questo mezzo, perché l’impegno economico, circa 30mila euro, era molto importante per la nostra realtà, una disponibilità che l’associazione non aveva - spiega il presidente Ivano Leoni -. L’acquisto del pulmino è stato possibile solo contraendo un finanziamento bancario e, grazie alle aziende del territorio, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Azienda Speciale Farmacie Comunali, Conceria La Patrie, Tecneco e lavorazioni conto terzi Fratelli Drago, questo finanziamento adesso potrà essere restituito per intero - e conclude -. Questo è un esempio di quello che significa quando una comunità si prende cura di tutti".