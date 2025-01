Un nuovo mercato in città. Viale Italia farà spazio ad antiquariato e usato

PONTEDERAPontedera prende spunto da Bientina e nasce l’idea di portare in città un nuovo Mercatino del riuso e dell’antiquariato. In viale Italia che fino a qualche anno fa aveva ospitato i mercati della fiera e del Natale, traferiti poi per comodità in zona Cineplex. L’amministrazione comunale pubblicherà a giorni l’avviso per trovare il soggetto attuatore ma intanto le caratteristiche di dove, come e quando si svolgerà il Mercatino sono chiare. Si terrà ogni terza domenica del mese, e quindi con cadenza mensile, ad esclusione dei mesi di giugno, luglio e agosto. Il Mercatino che resterà aperto tutta la domenica. L’accesso all’area di mercato da parte degli operatori dovrà avvenire dalle ore 7 alle 8, con allestimento entro le 9, ed entro tale orario i veicoli andranno tolti, ad eccezione di quelli autorizzati alla sosta.Le operazioni di smontaggio dovranno concludersi entro le ore 21. Sarà ospitato lungo viale Italia fino all’ingresso in piazza Cordificio Billeri per permettere l’accesso al parcheggio. E cosa si troverà in vendita? Antiquariato e oggettistica antica, oggetti da collezione, fumetti, libri, stampe, vinili, musicassette, cd e dvd, oggettistica vintage, cose vecchie e cose usate, abbigliamento usato per capi di pregio particolare e caratterizzazione specifica come capi spalla, costumi di carnevale, vestiti da cerimonia, completi. E poi oggetti creativi ma anche oggetti, metalli e pietre preziose. Insomma molto simile al Mercatino dell’antiquariato che si svolge da anni, con successo, nella vicina Bientina. Adesso il Comune cerca il soggetto attuatore e presumibilmente si potrà partire ad inizio primavera, già da marzo. "Con questa proposta intendiamo vivacizzare il quartiere di Fuori del ponte ed in particolare la zona di viale Italia dove già in passato venivano fatti i mercati – spiega Alessandro Puccinelli, assessore al commercio – abbiamo deciso di lasciare libero l’ingresso alla piazza Cordificio Billeri per non insistere troppo sul traffico e sulla sosta. Questa idea era già passata dalla consulta di Fuori del ponte raccogliendo parere favorevole. Intanto partiamo con un progetto sperimentale di 12 mesi, poi a fine anno tireremo le somme e vedremo se continuare o meno".l.b.