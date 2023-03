"Un nuovo fontanello Paese all’avanguardia"

Una nuova casa dell’acqua per ridurre il consumo di plastica. È stato inaugurato sabato mattina nei giardini di via Allori di Oltrarno il fontanello di acqua refrigerata, naturale e frizzante. "Abbiamo calcolato – commenta il sindaco Cristiano Alderigi – che un cittadino che utilizza le case dell’acqua risparmia all’anno la cifra che nel nostro Comune si spende pro capite per la Tari, intorno ai 70 euro. Un progetto che va nell’ottica della sostenibilità ambientale ma anche economica". Si tratta del quarto fontanello presente sul territorio comunale, altri due che erogano acqua naturale frizzante sono situati in via Caduti di Cefalonia e Corfù a Calcinaia e in piazza Timisoara a Fornacette, a questi si aggiunge il fontanello di Acque Spa in via Gramsci che eroga acqua naturale. L’impianto di Oltrarno è il terzo gestito da ToscanamultiService. "Calcinaia – dicono dall’azienda – è stato tra i primi comuni a credere nella nostra filosofia che consente di eliminare la plastica, bere acqua sana e controllata, ridurre l’energia per la produzione delle bottiglie e l’inquinamento per il trasporto". Per celebrare la nuova installazione, tutti i fontanelli disposti sul territorio comunale erogheranno gratuitamente acqua fino al 16 aprile.