Un minuto di silenzio interreligioso a scuola per Papa Francesco

SANTA CROCEMinuto di silenzio interculturale e interreligioso all’Istituto comprensivo Banti di Santa Croce dove la dirigente Laura Cascianini ha invitato il parroco don Donato Agostinelli, don Nawar (in rappresentanza della comunità Iraqena) e Oumar Dieng della comunità senegalese. Non potendo essere presenti per impegni istituzionali hanno fatto pervenire il loro saluto il sindaco Roberto Giannoni, il presidente del centro Islamico Hicham Aboulkaram e Amadou Dia El Hadji, presidente della comunità senegalese Co.s.san. "Il messaggio che abbiamo voluto dare ai ragazzi è stato quello della convergenza di valori e principi universali, che pervadono il mondo cattolico, di cui Papa Francesco era il rappresentante, ma avvolgono tutte le culture religiose di cui la scuola santacrocese è un fedele spaccato – le parole della preside Cascianini – Mi ha riempito di gioia l’entusiasmo con cui hanno accettato il mio invito le comunità senegalesi, iraquena ed il mondo islamico, cogliendovi fiducia e speranza verso le nostre azioni educative ed il nostro impegno comune". "In questo momento di lutto, auspichiamo che i valori di pace, dialogo e giustizia che egli ha promosso possano continuare a ispirare le generazioni future", il messaggio del presidente del centro Islamico Aboulkaram.