Un messaggio di pace con il carro armato tutto in materiale "eco"

Ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, centina l’associazione "Territorio in comune" ha voluto lanciare un messaggio di speranza e di pace. Una scelta fatta collocando a Ponte a Egola di San Miniato in piazza Spalletti Stellato l’immagine di un carro armato dal cui cannone fuoriescono non proiettili ma fiori accanto ad una bambina che le raccoglie in segno di pace e speranza, nella certezza di rappresentare il sentimento di tutti i cittadini.

"L’immagine come di consueto è stata predisposta in materiale ecocompatibile – spiegano ancora i membri dell’associazione – a sottolineare ancora di più come il bene del pianeta e di chi lo abita vada perseguito sempre in ogni nostra azione e che conflitti e situazioni di odio non devono trovare spazio ma ricevere la condanna unanime degli esseri umani". Una scelta carica di significatiper riflettere su tragici avvenimenti che fino a poco tempo fa erano relegati solo nei libri, ma che purtroppo sono diventati concreti e attuali.