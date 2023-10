"Un enorme grazie ai tantissimi volontari"

"Ci fa enorme piacere che l’organizzazione della Mostra Mercato abbia dedicato all’interno degli stand una mostra fotografica in onore di Mauro Carlotti, fotografo amatore scomparso pochi mesi fa che dagli anni ’50 in poi ha immortalato tantissimi eventi del nostro territorio". È questo il ricordo che Marco Gherardini, sindaco Palaia, ha di Mauro Carlotti detto lo ‘Sceriffo’, vero testimone della vita palaiese con i suoi migliaia di scatti che saranno esposti alla 37esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo di Forcoli che inizierà domani per concludersi domenica negli spazi del Centro Nuova Primavera di Forcoli. Proprio a Carlotti, fotografo per passione e storico barbiere di Pontedera, è dedicata questa edizione. Un evento che quest’anno è riuscito a riunire tutte le associazioni, oltre ai vari comitati, attività commerciali ed imprenditoriali del territorio. "II ringraziamento – ha detto Marica Guerrini, assessora alla cultura, associazionismo e gemellaggio del Comune di Palaia – va soprattutto ai volontari, la vera anima della manifestazione, che con impegno ed entusiasmo riescono ogni anno ad organizzare questa importante manifestazione che raccoglie la cultura del nostro territorio da sempre votata alla raccolta dei tartufi. Inoltre quest’anno avremo il piacere di ospitare i nostri gemellati di Pierrevert". Il plauso ai volontari arriva anche del presidente dell’associazione Nuova Primavera, Roberto Fiore. "È grazie al loro entusiasmo se ogni anno riusciamo ad organizzare questa manifestazione".