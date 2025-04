Un buon 2024 per il turismo +58% di presenze

SANTA LUCEI turisti riscoprono le colline pisane. I dati dell’Osservatorio turistico regionale premiano il territorio di Santa Luce come meta turistica: nell’ambito Costa degli Etruschi, il territorio a sud della provincia di Pisa che poi sfocia nella costa livornese, vede una tra le maggiori crescite nel 2024 in termini di percentuale, con un 58,3%. Si tratta di un risultato che incorona un territorio variegato, dove la natura si fa miscellanea di borghi intatti, iniziative, cultura e multi-cultura. "Le colline, con le loro peculiarità - commenta la sindaca Giamila Carli (nella foto) – hanno la loro particolare quintessenza turistica. Merito del nostro paesaggio unico, delle associazioni che lavoro in tal senso, delle aziende che fanno accoglienza e promuovono i nostri prodotti locali. Come amministrazione comunale da sempre lavoriamo sull’accoglienza e sul decoro urbano. Un benvenuto semplice che rispecchia il nostro carattere genuino e pronto a accogliere". L’autenticità del paesaggio che incontra i servizi, questa la chiave della crescita di attrattività. "Siamo riusciti a far arrivare la banda larga, dopo molto lavoro – prosegue Carli –. E questo passaggio indubbiamente è una cifra che il turista cerca in un territorio. Crediamo che ci sia stata una maturazione nella consapevolezza del turista, sempre più alla ricerca di luoghi dell’anima e del benessere. La presenza dell’Istituto buddhista Lama Tzong Khapa ne è importante dimostrazione". Un turismo lento, fatto di pause e di curve, così come suggerisce il profilo delle colline di Santa Luce. L’osservatorio turistico regionale (Otr), gestito da Toscana promozione turistica, è lo strumento della Regione che consente di ottenere una visione completa del fenomeno turistico regionale, di analizzare l’offerta, di monitorare l’andamento e l’evoluzione della domanda e dei mercati turistici.