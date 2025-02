Un Ape Piaggio tutto elettrico per i manutentori del Comune

Cerimonia di inaugurazione ieri mattina, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e della sindaca Arianna Cecchini, per il primo automezzo elettrico in dotazione al servizio manutenzione del Comune. Il veicolo, un modello Ape Piaggio, è stato acquistato grazie al cofinanziamento del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito degli interventi in materia di sviluppo sostenibile e sarà utilizzato a cominciare da oggi per le attività di manutenzione delle strade e del verde su tutto il territorio comunale.

"In Consiglio regionale, con un’apposita legge, abbiamo deciso di utilizzare i risparmi e le risorse che derivano dai tagli ai costi della politica per dare risposte alle amministrazioni locali e realizzare una Toscana più verde e più sostenibile – ha affermato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - . Questo bel progetto, presentato dal Comune di Capannoli, si inserisce in questa visione. Oggi possiamo vedere, toccare con mano che dalle parole, dagli indirizzi, si passa a fatti concreti che permettono di essere più vicini ai cittadini e alle loro esigenze".

La sindaca di Capannoli Arianna Cecchini, ha parlato di "un contributo importante da parte del Consiglio regionale, che ringrazio, che guarda alla sostenibilità ambientale, un tema sul quale questa amministrazione comunale sta investendo molto. Questo automezzo sarà il primo di una lunga serie e rappresenta per noi un cambio di passo, l’inizio di una nuova stagione. Con la nostra amministrazione stiamo lavorando per una sostenibilità a tutto tondo e questa dotazione rientra nel percorso avviato".

Presenti alla cerimonia anche la vicesindaca e assessora alla Pubblica istruzione Simona Giuntini, l’assessora alle politiche sociali Alessandra Marianelli e gli addetti al Servizio manutenzione che utilizzeranno il mezzo.