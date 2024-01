Un 2023 da record per la biblioteca Gronchi

Numeri da record per la biblioteca comunale Giovanni Gronchi di Pontedera. L’anno appena trascorso ha visto transitare 115121 visitatori dalla struttura di viale Rinaldo Piaggio che, nel 2023, vede crescere i propri utenti attivi (quelli che hanno preso in prestito almeno un libro all’anno) di 600 nuovi iscritti, portando il numero complessivo a 3463 (2407 utenti adulti e 1056 di BiblioRagazzi). Molto significativi i numeri sui prestiti: in totale sono stati, nell’anno appena passato, 56252, con una crescita del +21,9% rispetto al 2022 (erano stati 46139) in linea con la tendenza della Rete Bibliolandia, che raggruppa 58 biblioteche dislocate su tutto il territorio provinciale, che ha registrato un +20,1 per cento. "La Gronchi si conferma un punto di riferimento formativo, informativo e culturale per la città, ma anche per tutta la nostra provincia, in ragione dei servizi che coordina, come ad esempio il prestito interbibliotecario e la promozione della lettura, ma non solo", ha detto l’assessore Francesco Mori.