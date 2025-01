Ufficio tributi da febbraio cambia orario di apertura. Da ora una delle priorità è il recupero dei crediti

L’ufficio tributi del Comune di Santa Croce cambia orario. Da sabato 1 febbraio il servizio sarà aperto il mercoledì dalle 9,30 alle 13,30 e il giovedì dalle 15 alle 17,30. "La variazione di orario – si legge in una nota del Comune – si è resa necessaria per ottimizzare il lavoro dell’ente che ha un numero ridotto di dipendenti. Da ora in poi l’ufficio tributi, oltre a svolgere l’ordinaria amministrazione e riceve i cittadini, dovrà migliorare anche il recupero crediti e dedicarsi al riordino delle banche dati". Al Comune di Santa Croce, come reso noto nei mesi scorsi dall’assessore al bilancio Renato Rusconi, mancano alcuni milioni di euro non versati dai contribuenti. Solo lo scorso anno, per fare un esempio, sono stati accertati mancati incassi dell’Imu per oltre 1,8 mlioni relativi al 2022. Soldi che il Comune vuol incassare.