Tuzza: "Finalmente dissuasore di velocità in via Nazario Sauro" Il Comune di Ponsacco realizza un dissuasore di velocità in via Nazario Sauro grazie all'impegno del consigliere Gianluca Tuzza e alla raccolta di firme dei cittadini. Un intervento atteso per migliorare la sicurezza stradale dopo incidenti.