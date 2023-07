Tutti maturi Dodici 100 (2 lodi)

Due 100 e lode e dieci 100 tra i diplomati al liceo Carducci di Volterra in questa sessione di esami di maturità superati da tutti i candidati. Vediamo i loro nomi suddivisi per indirizzo. All’Artistico ha conseguito 100 e lode Virginia Taddei, 100 per Teresa Berretti e Giada Creatini. Al Classico 100 per Martina Bracciali e Flora Ines Franchini. Nelle due sezioni dello Scientifico ottiene 100 e lode Martina Randazzo, mentre si diplomano con 100 Matilde Balsini, Riccardo Castagni Fabbri e Tommaso Saputelli. A Scienze Umane si diplomano con 100 Anna Burchianti, Laura Corda e Chiara Floriddia.