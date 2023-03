Tumori al seno e alla prostata La prevenzione si fa in azienda L’Esanastri coinvolge i medici

Per promuovere la cultura della prevenzione contro i tumori, l’azienda Esanastri di Calcinaia, fra i leader mondiali nella stampa serigrafica e digitale ed emblemi in 3D, ha avviato una doppia campagna di sensibilizzazione in collaborazione con gli specialisti dell’ospedale di Pontedera e la Asl Toscana Nord Ovest. Nella Giornata Internazionale della Donna, l’azienda ha proposto la seconda edizione del progetto Il Nastro Rosa, per la prevenzione dei tumori al seno, avviato nel 2021 grazie alla collaborazione tra l’amministratore delegato di Esanastri, Francesca Posarelli, con l’associazione Non più Sola Onlus (Valdera e Alta Valdicecina) e Asl Toscana Nord Ovest. Nel giorno dell’8 marzo, quindi, l’azienda ha offerto alle 35 dipendenti la possibilità di confrontarsi con le specialiste della Breast Unit dell’ospedale Lotti di Pontedera per essere informate in maniera consapevole sulle tecniche di autopalpazione e controllo.

L’azienda ha inoltre annunciato di aver stanziato un contributo per l’acquisto di un ecografo di ultima generazione destinato all’ospedale di Pontedera per l’individuazione precoce del tumore al seno. Nel 2021 Esanastri aveva invece finanziato il progetto di formazione professionale ‘Un tattoo 3D per rinascere dopo un tumore al seno’, destinato a una infermiera dell’ospedale Lotti per acquisire la tecnica di dermopigmentazione medicale per zona areola-capezzolo delle donne che hanno subìto interventi di mastectomia e ricostruzione. Esanastri dedica, infine, una speciale iniziativa anche ai propri dipendenti uomini in occasione della Festa del Papà (domenica 19 marzo): grazie alla collaborazione con il centro Genesi di Calcinaia, lunedì 20 marzo gli uomini di Esanastri potranno sottoporsi a un prelievo di sangue per la prevenzione del tumore alla prostata.