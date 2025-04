Trentacinque chili di cocaina. Arrestato autista di un furgone. Droga nascosta nella fiancata

SAN MINIATO Trentacinque chili di cocaina nascosti nel vano porta oggetti sulla fianzata destra di un furgone. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Miniato li hanno trovati al termine della perquisizione dell’autista e del veicolo che stava guidando, fermato in un normale posto di controllo nella zona dell’Interporto, tra San Donato e Ponte a Egola, a ridosso della rotatoria che porta allo svincolo della FiPiLi e alla Bretella del Cuoio. In manette è finito un uomo poco più che trentenne, italiano, residente in un’altra regione. E’ stato arrestato in flagranza di reato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" e associato al carcere Don Bosco di Pisa su dosposizione del pubblico ministero che si occupa del caso.

Durante un normale controllo del territorio i militari dell’Arma hanno fermato il conducente del furgone che proveniva dalla zona dell’interporto. Durante le procedure per l’identificazione i carabinieri hanno notato che l’uomo era piuttosto restio ad allontanarsi dal veicolo e aveva un atteggiamento non sereno. Comportamento che li ha insospettiti e indotti a richiedere l’intervento di una pattuglia di rinforzo. Così è stato possibile controllare in maniera approfondita sia l’uomo che l’autocarro all’interno del quale, nascosti nel porta oggetti, sono stati rinvenuti trenta panetti di cocaina del peso di circa 1,2 chili per un totale di oltre 35 chili. L’autista è stato immediatamente fermato e portato in caserma per gli adempimenti del caso prima del trasferimento al carcere di Pisa.

