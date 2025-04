Sull’autocarro con trenta chili di cocaina, arrestato

San Miniato (Pisa), 28 aprile 2025 – Era partito come un normale controllo stradale, è finito con un arresto per detenzione ai fini di spaccio di ben trenta chili di cocaina.

E’ successo a San Miniato nella mattina di mercoledì 23 aprile (ma la notizia è stata resa nota solo ora): I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile samminiatese avevano fermato un autocarro proveniente dalla zona dell’interporto di Ponte a Egola, con a bordo il solo autista. Il conducente sembrava restio ad allontanarsi dal veicolo e aveva un atteggiamento “non sereno”: per questo i militari si sono insospettiti e hanno fatto intervenire una pattuglia del radiomobile in supporto, per procedere a un controllo più approfondito.

Alla fine sono spuntati 30 panetti di cocaina, del peso lordo di circa 1 chilo e 200 grammi l’uno per un totale di 35 chili, nascosti all’interno del vano portaoggetti sulla fiancata laterale destra del mezzo. I militari, trovato il bottino, su disposizione del pm di turno, hanno condotto l’autista dapprima in caserma per le formalità di rito e al termine degli accertamenti in carcere a Pisa.