Treggiaia a tutto jazz

Musica sotto le stelle sabato a Treggiaia. L’associazione paesana Treggiaia 2.0 estrae dal cilindro una serata a tutto jazz. Sabato dalle 21.30 in piazza Monti ci sarà il trio jazz Re-Union composto da Roberto Bellatalla (contrabbasso), Edoardo Ricci (sax alto e clarinetto basso) e Michele Barontini (batteria). Un gruppo che si esprime da decenni nel campo della musica improvvisata riconducibile, con una etichetta riduttiva, al free-jazz. Il trio proporrà musica improvvisata che "non si improvvisa" soltanto sul momento, ma che proviene dalla pratica in comune e dalla propria sensibilità, mettendo in campo un gioco di possibili sonori, ritmici e armonici davanti al pubblico riunito a Treggiaia per una serata conviviale.